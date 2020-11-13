Midyat Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan araçlar için tören düzenlendi

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 2 araç ve 2 motosiklet için tören düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yeni araçlar ve motosikletler için düzenlenen törene Kaymakam Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Başsavcı Burak Olgun, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, emniyet mensupları katıldı. Kesilen kurbanlık koç ve edilen duaların ardından yeni araçlar hizmete girdi.

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