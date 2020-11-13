Mardin’de kamuya açık alanlarda maske zorunluluğu

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Mardin'de kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu başladı.

Yeniden tırmanışa geçen korona virüs salgını kapsamında ek tedbirler alınmaya devam ediyor. Mardin Umumi İl Hıfzıssıhha Kurulunca, özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara bahanesiyle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıklarının görülmesi nedeniyle maske takma zorunluluğu getirildi. Uygulamanın meskenler hariç tüm alanları kapsadığı kaydedildi.

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