Mardin'de 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Selim KAYA/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 11 bin 637 litre akaryakıt ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Midyat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı akaryakıt ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 11 bin 637 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Akaryakıta el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2020-11-13 20:29:44



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