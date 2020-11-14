Mardin'de maske takmayanlar korona virüse davetiye çıkarıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin merkez Artuklu ilçesinde maskesiz dolaşan vatandaşlar korona virüse davetiye çıkarıyor.

Maske takmayanlar yüzünden vatandaşlar şikayetlerini dile getirerek, maske takıp sosyal mesafeye uymaları için bilgilendirmelerinin gerektiğini ifade etti. Hamdullah Keleş isimli vatandaş, "Maske takmayanlar direk topluma zarar veren kişilerdir. Toplum yönlendirilmiyor. Hepimiz maske takarsak zarar görmeyiz. Hepimiz sağlıklı yaşarız" dedi.

Mehmet Fatih Düz isimli çocuk ise maske takmayanlara uyarıda bulundu. Düz, "Öncellikle maske takmayanları uyarıyorum. Maske takmayıp sigara içenlerle sosyal mesafemi koruyorum. Çünkü dışarıda maskesiz gezdikleri için virüs yayılıyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.