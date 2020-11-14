Derik Belediyesinden "Kariyer Günleri" projesi

Mardin'in Derik İlçe Belediyesi tarafından haftada bir gün kariyer günleri etkinliği yapılarak, meslek sahibi vatandaşlar, öğrencilere mesleklerini tanıtıyor.

Her hafta bir meslek tanıtımı yapan belediye bu hafta Dr. Mirallah Baydu ve Avukat Rozerin Ektiren'i misafir etti. Dr. Baydu ve Avukat Ektiren tarafından LGS sınavına girecek öğrencilere kariyer günleri kapsamında meslekleri tanıtıldı.

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