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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Ovasında buğday ekimi başladı

İHA

Mardin Ovasında buğday ekimi başladı

Türkiye’de buğday ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı 3 milyon dönüme sahip Mardin Ovasında buğday ekimi başladı. Buğday tohumunu toprağın bağrına bırakan çiftçiler haziran ayında hasatlarını yapacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli hububat merkezlerinden 3 milyon dönüme sahip Mardin Ovasında çiftçilerin buğday ekim telaşı başladı. Kızıltepe ilçesinde çiftçiler traktörlerle topraklarını sürüyor. Ardından mibzere boşaltılan gübre ve sertifikalı tohumluk buğday Mezopotamya bölgesinin bereketli toprağının bağrına bırakılıyor. Yağmur suyu ve artezyen kuyularından çekilen suyla sulanan buğday bölgenin sıcaklığı ile yeşerip olgunlaşıyor.
Bu sene tarlada pandemiden dolayı okula gidemeyen üniversite öğrencileri de ailelerine yardımcı oluyor. Balıkesir Üniversitesi beden eğitimi öğrencisi Serdar Güneş, "Korona virüs süreci nedeniyle okullarımızdan ayrılmak zorunda kaldık. Mardin’e döndük bu süreçte tarla ve vesaire işlerde ailemize yardım ediyoruz. Bu işten keyif alıyoruz ama biraz da yorucu oluyor" dedi.
Traktörlerle buğdayı ektiklerini ifade eden Güneş, "Buğdayın tohumunun üzerini toprakla örtüyoruz. Sonra Allah’ın takdiriyle yağmurun yağmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.
Dönüm başına 25 kilogram buğday ve 35 kilogram da gübre kullanan çiftçiler, emeklerinin karşılığını haziran ayında almayı bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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