Mardin\u2019de \u00f6zel bir konsepte sahip Mardian Mall AVM, kentin al\u0131\u015fveri\u015f keyfine bamba\u015fka bir boyut getirdi. Mardian Mall AVM, bir\u00e7ok d\u00fcnya markas\u0131n\u0131 ilk kez ayn\u0131 \u00e7at\u0131 alt\u0131nda bulu\u015ftururken vatanda\u015flar\u0131n da bir numaral\u0131 tercihi haline geldi. Pek \u00e7ok ulusal ve uluslararas\u0131 markaya ev sahipli\u011fi yapan Mardian Mall AVM vatanda\u015flara lezzet \u015f\u00f6leni de ya\u015fat\u0131yor. Gurme lezzet markalar\u0131 Mardian Mall AVM de \u00f6zel bir atmosferde bulu\u015furken, vatanda\u015flar\u0131n e\u011flence ve yemei\u00e7me sekt\u00f6r\u00fcnde de ilk tercihi oldu. Vatanda\u015flar\u0131n kentte en \u00e7ok tercih etti\u011fi al\u0131\u015fveri\u015f merkezi konumunda olan Mardian Mall AVM nin, y\u0131ll\u0131k yakla\u015f\u0131k 10 milyon ki\u015fiyi a\u011f\u0131rlamas\u0131 hedefleniyor. Mardian Mll AVM M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mahmut Y\u0131ld\u0131zhan, AVM\u2019de 72 yerli ve yabanc\u0131 markayla hizmet verildi\u011fini, merkezin 30 bin metrekare kiralanabilir alan \u00fczerine kuruldu\u011funu s\u00f6yledi. Y\u0131ld\u0131zhan, \u00dclkemizde \u015fu anda 434 AVM hizmet veriyor. Ekonomimizde 60 milyar dolarl\u0131k yat\u0131r\u0131mla 550 bin nitelikli istihdam sa\u011flan\u0131yor. AVM\u2019lerde kay\u0131tl\u0131 ekonomiyi destekleyen ma\u011fazalar\u0131n olmas\u0131 kay\u0131tl\u0131 ekonomiye katk\u0131s\u0131 \u00e7ok b\u00fcy\u00fckt\u00fcr. Organize perakende sekt\u00f6r\u00fc, \u00e7a\u011fda\u015f ticaret ekseninde, kay\u0131tl\u0131kurall\u0131 bir d\u00fczende \u00fclke ekonomisi i\u00e7in yeniliktir ve teknolojinin t\u00fcm olanaklar\u0131n\u0131 seferber eder. Kay\u0131tl\u0131 ve kaliteli istihdam olu\u015fturur. Son zamanlarda artan i\u015fsizlik, \u00fclkemizin en \u00f6nemli sorunlar\u0131ndan biri olarak g\u00f6sterilirken perakende sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn istihdama katk\u0131s\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fcmsenmeyecek d\u00fczeyde. Bu projede yakla\u015f\u0131k bin 500 yeni istihdama katk\u0131 sa\u011flan\u0131rken yakla\u015f\u0131k 2 ay \u00f6nce faaliyete ge\u00e7en Mardian Mall \u0131n, Mardin\u2019in k\u00fclt\u00fcrel ve sosyal geli\u015fimine, ekonomisine katk\u0131 sa\u011flamak \u00fczere al\u0131\u015fveri\u015f merkezimizi Mardin\u2019e kazand\u0131rd\u0131k dedi. TSE koron vir\u00fcs g\u00fcvenli hizmet belgesi ald\u0131k Y\u0131ld\u0131zhan, pandemi s\u00fcreciyle beraber Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131yla koordineli bir \u015fekilde giri\u015flerde sosyal mesafe kural\u0131na uyulmas\u0131, ate\u015f \u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc ve maske denetimleri, alan\u0131 y\u00fczde 100 taze hava ile destekleyerek, AVM i\u00e7erisinde dezenfektan \u00fcniteleri bulundurup misafirlerin sosyal mesafeyi sa\u011flamas\u0131 i\u00e7in fiziki \u00f6nlemleri ald\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti. Y\u0131ld\u0131zhan, Mardian Mall olarak TSE korona vir\u00fcs g\u00fcvenli hizmet belgesi alarak G\u00fcneydo\u011fu ve Mardin\u2019in en g\u00fcvenilir ilk al\u0131\u015fveri\u015f ve ya\u015fam merkezi olduk. TSE korona vir\u00fcs g\u00fcvenli hizmet belgesi, i\u00e7erisinde bulundu\u011fumuz pandemi s\u00fcresince Ckorona vir\u00fcs hijyen, enfeksiyon \u00f6nleme ve kontrol k\u0131lavuzu do\u011frultusunda, kalite, hizmet ve hijyen dolu y\u00f6netim anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131n sa\u011flanmas\u0131yla T\u00fcrk Standartlar\u0131 Enstit\u00fcs\u00fc (TSE) taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan g\u00fcvenli hizmet belgesidir. G\u00fcvenli hizmet belgesi Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n genelgesine tamamen uyuldu\u011funun tescili anlam\u0131na geliyor. Mardian Mall y\u00f6netimi olarak yapm\u0131\u015f oldu\u011fumuz ba\u015fvuru sonucunda alm\u0131\u015f oldu\u011fumuz tedbirler ve hijyen dolu hizmetimiz do\u011frultusunda taraf\u0131m\u0131za verilen TSE korona vir\u00fcs g\u00fcvenli hizmet belgesini alarak, alm\u0131\u015f oldu\u011fumuz \u00f6nlemler kamuoyuyla payla\u015f\u0131ld\u0131 ve gelen misafirler kendilerini daha rahat ve daha g\u00fcvenli hissediyor. Bu belge ile G\u00fcneydo\u011fu ve Mardin\u2019in en g\u00fcvenilir al\u0131\u015fveri\u015f ve ya\u015fam merkezi olman\u0131n verdi\u011fi hakl\u0131 gururunu ya\u015f\u0131yoruz diye konu\u015ftu.