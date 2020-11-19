Down sendromlu Medine’nin park hayali gerçek oldu

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, down sendromlu 7 yaşındaki Medine Akkuş’un park isteğini yerine getirdi. Kaymakam Çam’ın talimatlarıyla Medine’nin bahçesine oyun parkı alanı yapıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’dan evlerinin bahçesine salıncak yapılmasını isteyen 7 yaşındaki Medine Akkuş’un isteği kısa sürede yerine getirildi. Medine için evlerinin bahçesine Kaymakam Hüseyin Çam’ın talimatları doğrultusunda belediye ekipleri tarafından çocuk oyun grubu kurularak bir park alanı oluşturuldu.

Çocuk oyun grubunun kurulumu tamamlandıktan sonra Kaymakam Çam, Medine’yi evlerinde ziyarete etti. Kaymakam Çam Medine’yi bahçede oynarken görünce duygu dolu anlar yaşadı. Kardeşleri ile birlikte doyasıya oynayabileceği bir oyun alanına kavuşan Medine, "Kaymakam amcaya çok teşekkür ediyorum. Ona salıncak istediğimi söyledim, o da benim ve kardeşlerim için bahçemize bir park yaptı" dedi.

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