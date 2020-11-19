Şehit uzman çavuş Serdar Temelli'nin adı köy okuluna verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Geçtiğimiz ay PençeKaplan operasyonunda teröristlerin tuzakladığı mühimmatın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan uzman çavuş Serdar Temelli’nin adı memleketi Mardin’in Derik ilçesi Bozbayır köyündeki ortaokula verildi.

Geçtiğimiz ay Irak'ın Kuzeyi PençeKaplan operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman çavuş Temelli'nin adı köyündeki orta okula verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.