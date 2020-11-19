Şehit uzman çavuş Serdar Temelli'nin adı köy okuluna verildi

Geçtiğimiz ay PençeKaplan operasyonunda teröristlerin tuzakladığı mühimmatın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan uzman çavuş Serdar Temelli’nin adı memleketi Mardin’in Derik ilçesi Bozbayır köyündeki ortaokula verildi.
Geçtiğimiz ay Irak'ın Kuzeyi PençeKaplan operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman çavuş Temelli'nin adı köyündeki orta okula verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.