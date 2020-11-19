Derik Belediyesi vatandaşların mutluluklarına ortak oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'in Derik İlçe Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğum yapmış anneleri ziyaret edip hediye veriyor.

Derik Belediyesi, önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Belediye ekipleri Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğum yapmış anneleri hastane ve evlerinde ziyaret ediyor. Ekipler, ziyaretler sırasında annelere geçmiş olsun dileklerini ileterek çeşitli hediyeler takdim ediyor. Belediyenin projesi, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.