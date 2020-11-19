Derik Belediyesi vatandaşların mutluluklarına ortak oluyor

Mardin'in Derik İlçe Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğum yapmış anneleri ziyaret edip hediye veriyor.
Derik Belediyesi, önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Belediye ekipleri Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğum yapmış anneleri hastane ve evlerinde ziyaret ediyor. Ekipler, ziyaretler sırasında annelere geçmiş olsun dileklerini ileterek çeşitli hediyeler takdim ediyor. Belediyenin projesi, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.