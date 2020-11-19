Mardin'de seyir halindeki araç alev aldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yoldere Selahattin Eyyubi Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 HH 701 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı kenara çekip terk etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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