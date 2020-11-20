Mardin’de polisler 'kadına karşı şiddete dur' dedi

Mardin’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle polisler, broşür dağıtıp vatandaşları 'kadına şiddete karşı dur' demeye çağırdı.
Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü tarafından stant kuruldu. Polis ekipleri stantta broşür dağıtarak vatandaşları kadına karşı şiddet korusunda bilinçlendirdi. Kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel değil, ekonomik ve psikolojik şiddet çeşitlerinin olduğu, polis memurları tarafından vatandaşlara anlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.