Mardin'de 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı.

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