Mardin’de yollar sessizliğe büründü

Mardin’de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte yollar sessizliğe büründü.
Mardin’in Artuklu ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan hafta sonlarında saat 20.00 ile 10.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların büyük bir çoğunluğu yasağa uyarak evlerine kapandı.
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