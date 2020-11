Biz zamanlar benzin de satılan bu dükkanda yok yok

Mardin’de bir asrı aşkın süredir açık olan ve iğneden ipliğe her şeyin bulunduğu dükkan, görenleri hayret içerisinde bırakıyor.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Ammo Faysal dükkanı, içinde envai çeşit ürünün bulunması ile nam saldı. İğneden ipliğe aranan hemen her şeyin mevcut olduğu dükkan, Mardinlilerin uğrak mekanı haline geldi. Faysal Döneray tarafından yaklaşık 75 yıl, onun babası tarafından da uzunca süre işletilen dükkan, son dönemlerde oğlu İlhan Döneray tarafından işletilmeye başlandı. 'Faysal amcanın yeri' olarak bilinen dükkanda iğneden ipliğe, hatta satılmasına izin verilen dönemlere kadar benzin dahi bulunmuş. Yerel halkın tercih ettiği bakkal dükkanı, nostaljik ürünleri ile de müşterilerini geçmişe götürüyor.



"Benzin satıldığı dönemler bile var"

Faysal Döneray'ın oğlu İlhan Döneray, dükkanda akla gelmeyecek şeylerin bulunduğunu ve bu nedenle müşterilerle ilgili yüzlerde tebessüm bırakacak güzel anıların biriktiğini kaydetti. Döneray, "Küçük yaştan beri buradayız, 56 yaşlarından beri. Babamla birlikte geliyorduk dükkana. Babamız da öyle, o da babasıyla geliyordu. Üç nesildir buradayız. Babam 90 yaşında. Dedemin babası da buradaydı. O zaman yani eskiden köy zamanı sebze ve meyve satılırdı. Babam da öyle devam ettirdi. Sonra piyasaya ve ortama ayak uydurduk. Çeşit çeşit ürünlerimiz var. Eskiden benzin filan satardık. Şimdi yasak olduğu için satmıyoruz. Bazen arabalar yarı yolda kalır, şişeyle benzin satardık. Alçı, haşlanmış yumurta var. Yerel halka hitap ediyoruz. Evde turşu ve biber salçası yapıyoruz doğal olarak. Çoğu çeşidimiz var iğneden ipliğe. Bir gün benzini biten bir şoför caddede yarı yolda kalmış, civar tarafından işte 'Faysal amcada benzin var oradan alabilirsin' demişler. Tabii inanamamış şoför arkadaş, 'Olamaz siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz' demiş. Sonra babamın yanına gelmişler korkarak, 'Amca bana 2 şişe benzin verir misin' demiş. Babam da hay hay deyip 2 şişe benzini uzatmış. Arabaya döküp, arabasını çalıştırıp gitti. Babam bir gün eve et almış. Dalga geçmek isteyen bir arkadaş 'Faysal amca bana yarım kilo et verir misin' dedi. Babamda 'Al babacım etini' deyip eve aldığı eti adama satmış" dedi.

