Kızıltepe’de yasaklara uymayan işletmeler mühürlendi, kişilere ceza yağdı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayan işletmeler mühürlendi, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 54 kişiye ise 73 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde dün akşam saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 10.00'da sona erdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında Kızıltepe’de polis ve zabıta ekipleri işyerlerine yönelik denetimlerde bulundu. Denetimlerde yasağa rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenen 1'i kıraathane ve 2'si kafe görüntüsü verilen 3 iş yerine baskın düzenlendi. Ekiplerce baskın yapılan iş yerlerinde müşteri olarak bulunup oyunlar oynadıkları tespit edilen 54 kişiye korona virüs tedbirlerini ihlalde bulunmaları nedeniyle 73 bin 800 lira para cezası kesilirken, tedbirlere rağmen faaliyetlerini durdurmayan 3 işletme mühürlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.0020.00 dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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