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Türk Yıldızları'nın Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı

İHA

Türk Yıldızları'nın Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı

Türk Yıldızları, Mardin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları kapsamında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
101 yıl önce Mardin'in Milli Mücadele döneminde önce İngilizlerin, daha sonra Fransız komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal girişiminin direnerek engellemesinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Mardin Onur Günü etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları tarafından kadim şehrin semalarında selamlama uçuşu yapıldı. Tarihi Kartal Kalesinin etrafında dizilen soba boruları sayesinde kan dökülmeden bertaraf edilen Fransız işgalinden kurtulan Mardin’in semalarında gerçekleşen selamlama uçuşu vatandaşları hayran bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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