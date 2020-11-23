Mardin’de yapılış sırrı çözülemeyen bakır sabunluk bin 500 liraya satışa çıkarıldı

Mardin’de bakır ustaları tarafından tek parça bakırla üretilen ve hala üretim sırrı çözülemeyen bakır sabunluk bin 500 liraya satışa çıkarıldı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan tarihi bakırcılar çarşısında bakırcı esnafı olan Ahmet Özcan ve Mehmet Özcan kardeşler, dedelerinden kalma olduğunu söyledikleri Mardin’e has gelin sabunluğu olarak bilinen antika sabunluğun yapım sırrının hala çözülmediğini kaydetti. Antika gelin sabunluğuna bin 500 lira fiyat biçerek satışa çıkaran Özcan kardeşler, "Bakırcılık mesleğimiz, ayrıca tasarımcıyız. Dükkanda bulunan eşyaların hepsi elimizin altından çıktı. 8 yaşından beri babamla birlikte dükkana geliyordu. Şimdi 54 yaşındayım. Meslek değiştirmedik. Kendimizi bildik bileli baba mesleği yapıyoruz. Tek parçadan yapılmış dedemden kalma bir sabunluk bu. Mardin’e özgü gelin hamam çantasıdır. Eskiden bu olmadan Mardin’de gelinleri vermezlerdi. İçinde tarak, sabun, kese, lif ve ayaktaşı koyuyorlardı. Altta da delikler var. Sabun veya lifin suyu aksın diye. Bunun yapımında hiçbir kaynak izi yok. Makine yüzü görmemiş. Bin 500 liraya satacağım. Bunların ayakları vidalı değildir. Vidalı olanlar daha sonra yapılmış. Kendiliğinden perçinlenmiş, kesinlikle vida yok. Tamamı el yapımı ve eski, tam orijinal. Kapağını açmanın da bir sırrı var. Bu şekilde kimse açamaz. Bir mandalı var yana çevrildiğinde bu şekilde açılıyor. Hala bunun sırrını kimse çözemedi. Kaynaksız nasıl yapıldığını hiç kimse çözemedi. Meraklısı olursa bin 500 liraya satmayı düşünüyoruz" dedi.

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