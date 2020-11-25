Mardin'de 1 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Mardin'de Soğukkuyu mevkiinde yol kontrol ve arama noktasında durdurulan araçta 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Mersin'den özel araçla uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine söz konusu araç Soğukkuyu mevkiinde arama ve kontrol noktasında durduruldu. KOM Şube Müdürlüğü ve Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde arama köpeği 'Cesur' ile yapılan aramada poşetler içerisinde 1 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan A.P., M.S. ve A.D. isimli şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındığını öğrenildi.

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