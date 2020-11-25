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Mardin'de araçta ele geçirilen uyuşturucuya 3 gözaltı

DHA

Mardin'de araçta ele geçirilen uyuşturucuya 3 gözaltı


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kente Mersin'den araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Soğukkuyu mevkiinde oluşturulan kontrol noktasında tespit edilen aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Cesur' ile araçta yapılan aramada özel bölmede gizlenmiş poşetler içerisinde 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan A.P., M.S. ve A.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2020-11-25 11:35:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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