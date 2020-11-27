Artuklu Üniversitesinin Turizm Rotaları Projesi destek almaya hak kazandı

Mardin Artuklu Üniversitesinin TRC3 Bölgesi İnanç ve Kültür Turizmi Rotası ve Markalaşması Fizibilitesi Projesi Dicle Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından Dicle Kalkınma Ajansına sunulan TRC3 Bölgesi İnanç ve Kültür Turizmi Rotası ve Markalaşması Fizibilitesi projesi imzalandı. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı tarafından imzalanan proje ile TRC3 bölgesinde yer alan Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman illerini kapsayan inanç ve kültür turizmi rotasının oluşturulması hedefleniyor.

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, projenin amacının TRC3 bölgesinin inanç ve kültür turizmi potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılması olduğunu söyledi. Alanlı, bölgesel kalkınmanın sağlanmasını temel alan bu çalışmada, TRC3 Bölgesinin tarihsel, kültürel zenginliğinin ve potansiyelinin geliştirilecek tematik İnanç ve Kültür Turizmi Rotası açığa çıkarılıp markalaşmaya ilişkin önerilerin ortaya çıkarılması olduğunu ifade etti. TRC3 bölgesinde bir inanç ve kültür turizmi rotasının oluşturulması, bu turizm potansiyelinden daha etkin bir şekilde yararlanılması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Alanlı, "TRC3 İnanç ve Kültür Turizmi Rotasına ilişkin hazırlanacak fizibilite raporuyla, bölgenin inanç turizmi potansiyeli açığa çıkarılmış ve daha etkin kullanımına ilişkin fikirler geliştirilecektir. Turizm rotası tüm bölgeyi kapsayan tematik bir rota niteliği taşıdığından bölgenin turizm alanında rekabet edebilirliğine ve tanıtımına katkı sağlayacaktır. Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve TRC3 bölgesindeki illeri kapsayan Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası arasında işbirliği yapılarak, turizm alanında üniversitesektör ilişkisi kurulmuş olacaktır. TRC3 bölgesindeki Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman illerini kapsayan İnanç ve Kültür Turizmi Rotasının geliştirilmesi ile bölgenin turizminin rekabet edebilirliğine ve turizm temelli bölgesel kalkınmaya olumlu katkı sağlanacaktır. Bölgeye tur getirecek olan rehberlerin katıldığı teknik gezi ile hem turist rehberlerinin İnanç ve Kültür Turizmi Rotası konusunda eğitilmeleri sağlanacak hem de turist rehberlerinin yapacağı görüşmeler ile uygulayıcıların gözünden rotanın ve rota üzerindeki turistik olanakların eksiklikleri ortaya konulacaktır. Proje sonunda yapılacak olan fizibilite raporu çalışması ile TRC3 bölgesinin yeteri kadar değerlendirilmemiş olan inanç turizmi potansiyeli kullanıma açılacaktır. Turist rehberlerinin katılacağı eğitim ve uzmanlık gezisiyle birlikte, TRC3 Bölgesindeki illere inanç ve Kültür Turizmi Rotasında uzman rehberler kazandırılmış olacaktır. Bu rehberlerin turlarına katılan ziyaretçilerin memnuniyetleri, TRC3 bölgesine tekrar gelme ve yakınlarına tavsiye etme davranışları olumlu yönde etkilenecektir. Hazırlanan TRC3 Bölgesi İnanç ve Kültür Turizmi Rotası broşürü ve internet sitesi ile turizm rotası hem Türkiye hem de dünyaya açılmış olacaktır" dedi.

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