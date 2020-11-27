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Mardin’de tır otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Mardin’de tır otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolcu otobüsü durağına daldı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde KızıltepeMardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolcu durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 1 yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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