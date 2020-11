Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşam koçluğu ve psikolojik danışmanlık yapan Orhan Saatçioğlu, hastalık korkusu ve ölüm endişesinin vücut direncini düşürdüğünü belirterek, "Hem kendimize hem de çocuklarımıza daha çok bilinçaltı telkinlerimizle 'bu süreç pek yakında geçecek' dememiz gerekiyor" dedi.

Mardin'de görev yapan yaşam koçu ve psikolojik danışman Orhan Saatçioğlu, korona virüsten sonra kişide korku, kişinin öleceği düşüncesi, uyumama gibi sorunların ortaya çıktığını söyledi. Korona virüsü küçük bir canavar gibi görüp ısıracakmış gibi düşüncelere kapılmanın çok üzücü bir durum olduğunu aktaran Saatçioğlu, "Geleceğe dair olan birçok plan, korku ve endişe duyguları dolayısıyla yapılmıyor. Çünkü artık nasılsa biz öleceğiz, artık pandemi var ve geleceğe dair korku içerisinde yaşadıkları için herhangi bir plan yapmıyorlar. Gelen şikayet şu; biz öleceğiz, dünya eskisi gibi olmayacak, artık tamamen değişik bir kainatta yaşayacağız, bu hastalık olabildiğince sürekli var olacak, bu hastalık yüzünden ikili ilişkilerimiz eskisi gibi olmayacak, sosyal yaşantımız eskisi gibi olmayacak ve artık birbirimize yaklaşmaktan korkar olduk gibi şikayetlerde çok bulunuyorlar. 'Biz toplum içerisine karıştığımız zaman hastalık kapıp evde bir başımıza öleceğiz' duygusu var. Zaten yoğun bakımda olan hastaların çoğunun düşünceleri şu şekilde; 'Biz nasılsa öleceğiz.' İnsan korku ve endişe içinde yaşarken, depresif bir duruma girdiği an stres bütün vücudu ele geçirdiğinden dolayı insanın vücudundaki birçok fonksiyon yetersiz kalıyor" dedi.



"Bilinçaltına kodlanan ölüm korkusu ve endişe nedeni ile birçok ölüm gerçekleşebiliyor"

Korona virüsün belirgin özellikleri dışında insanların bilinçaltlarına kodlamış oldukları korku ve endişe yüzünden birçok ölümün gerçekleşebileceğini vurgulayan Saatçioğlu, şöyle devam etti:

"Bir insan korku düşüncesine kapıldığı an, beyin nöronlarımız ve insan bağışıklığı nasılsa ben hastayım, nasılsa bu hastalığa yenik düşeceğim diyerek kendine kodladığı zaman, insanın bağışıklığı kesinlikle düşer. Vücut fonksiyonlarının çoğu yenik vaziyete geldiği için sadece korona virüs değil dışarıdan gelen herhangi bir mikrobik canlı bile vücuduna nüfuz ettiği zaman onu ciddi şekilde hastalandıracaktır. Korku içerisinde nasıl yaşamış olduğunu anlatan birçok danışanım oldu. Bir danışanım kendisi pozitif çıktığını öğrendikten sonra psikolojik olarak çöktüğü için korku ve endişe ile beraber bu süreçte yoğunlukla yatakta tir tir titrediğini ve nefes alamaz duruma geldiğini, 'Ben artık öleceğim, kimse bana bakmıyor, kimse yanıma yaklaşamıyor' düşüncelerine kapılıp kendini zihinsel olarak bitirdiğini anlattı. Bu yüzden benim söylemeye çalıştığım hem kendimize hem de çocuklarımıza daha çok bilinçaltı telkinlerimizle bu süreç pek yakında geçecek dememiz gerekiyor. Daha öncesinde de birçok salgın hastalık geldi. Sonrasında insanlar yine sosyal yaşantılarına devam ettiler."



“Bilinçaltınıza sağlıklı olduğunuzu ve süreci kolay atlatacağınızı kodlayın"

Geceleri uyumadan önce kişinin kendi kendine sağlıklı olduğunu ve bu sürecin de geçeceği yönünde telkinler vermesi gerektiğini vurgulayan Saatçioğlu, "Geceleri uyumadan önce ben sağlıklıyım ve bu bir süreç ve geçecek, bu hastalık bana bulaşsa bile minimum seviyede riskle atlatacağına inandırıp kabullenmeleri gerekiyor. İnsanların yoğunlukla şunu yapmaları gerekiyor, ben korkmuyorum, temkinli davranacağım, sosyal mesafeme dikkat edeceğim. Özellikle şunu söylemek istiyorum, maskeyi kendinize koruma kalkanı olarak benimsemeyin. Tabi maskenizi takın. Uzmanlarınızın doğrultusunda yürüyün. Yalnız ben maskemi taktım diye beni artık her şeyden korur ve ben tüm kalabalık ortamlara girebilirim nasılsa maskem var düşüncelerine girmememiz gerekiyor. İnsan zihni ve düşüncesi her zaman kendi kontrolü altındadır. Bilinçaltımız biz ne istersek bize onu yaşattığı için, şunları yapmalarını tavsiye ediyorum. Sanki bu korona pandemisi yıllar önce gelmiş ve gerçekleşmişçesine bilinçaltımıza kodlarsak emin olun ki daha rahatlayacağız. Yetişkinlerden şunu da rica ediyorum çocuklarınızın yanından olabildiğince çocuk psikolojisine önem veriyorlarsa ki vermeleri gerekiyor. Olabildiğince ölüm konularından biz hepimiz öleceğiz ve biz hepimiz hastalanacağız aman dışarı çıkmayın korkusunu ve endişelerini bilinçaltlarına salmayın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.