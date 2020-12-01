Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin'de yollar sessiz kaldı

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Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte yollar sessizliğe büründü.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan hafta içi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile evlerine çekildi. Kısıtlamanın ilk saatlerinden itibaren kent sessizliğe büründü.

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