Potada hayat bulan Suriyeli engelli basketbolcu, milli takımda oynamak istiyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Abdurrahman Melle Husein, 8 yıl önce Mardin'in Kızıltepe ilçesine yerleşti. Basketbolu çok seven ve ilçedeki bir dernekte basketbol oynayan Husein'in tek isteği, tekerlekli sandalye basketbol erkek milli takımında oynamak.

Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Derneğinde basketbol oynayarak Türkiye’de kendine yeni bir hayat kuran 3 çocuk babası 30 yaşındaki Abdurrahman Melle Husein, 8 yıl önce Suriye’nin başkenti Şam’dan kaçarak Kızıltepe’ye yerleşti. Suriye’deki iç savaşta yakınlarını kaybettikten sonra Kızıltepe’de basketbol sayesinde kendine yeni bir sayfa açan Abdurrahman Melle Husein, pandemiden dolayı çok sevdiği potadan uzak kalsa da her gün Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Derneğine gelerek engelli arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.

Kürtçe röportaj veren Abdurrahman Melle Husein, "8 yıldır Suriye’den geldim. Basketbol oynuyordum. Burada basketbola devam etmek istiyorum. Milli takımda da oynamak istiyorum. Ama oynamak için önce vatandaşlık almam gerek" dedi.



"Hüsein milli takıma faydalı olabilir"

Abdurrahman Melle Husein’in çok iyi bir sporcu olduğunu ifade eden Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Derneği Başkanı İzzettin Akbaba da Husein’in Türk milli takımı için çok faydalı olacağını söyledi. Akbaba, "Abdurrahman Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Derneği çatısı altında basketbol oynuyor. Kendisinden çok güzel verim alıyoruz. Abdurrahman üst performansta oynayan bir sporcumuz. Ama Abdurrahman’ın milli takım seviyesine geçmesini istiyoruz. Türk vatandaşı statüsü aldıktan sonra bize verdiği gücü milli takıma da vermesini istiyoruz. Abdurrahman misafir kimliğiyle geldi. Sonra geçici koruma statüsünü aldı. Ama Abdurrahman için bunların hiçbiri önemli değil. Valilik ve Bakanlık tarafından Abdurrahman kısa bir sürede Türk vatandaşı statüsünü kazanabilir. Türk vatandaşı olsun Türk milli takımı gücüne güç katsın" diye konuştu.

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