Midyat'ta Engelliler Günü etkinliği

Mardin'in Midyat ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bahçelievler Mahallesi Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Tekin Dündar, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okunurken, daha sonra Kaymakam Tekin Dündar tarafından kurum öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününe ilişkin kısa bir açıklama yapan Kaymakam Dündar, bir gün değil, her gün engeli vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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