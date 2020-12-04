Mardinli Elif Nur, 540 bin eserin katıldığı yarışmada 1'inci oldu

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasında Mardinli Elif Nur Aydın’ın yazdığı eser, 540 bin eser arasından seçilerek Türkiye birincisi oldu.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Fen Lisesi öğrencisi olan Elif Nur Aydın, Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği ile bu yıl 10’uncusu düzenlenen ve 540 bin eserin eserin katıldığı Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Kızıltepe Fen Lisesi Müdürü Ferhan Akan böyle bir başarı hikayesinin kendi okullarından çıktığı için çok mutlu olduklarını, öğrencileri olan Elif Nur Aydın'ı ve okuldaki öğretmenleri tebrik ettiklerini söyledi. Akan, "Okulumuz ulusal çapta düzenlenen değişik yarışmalara katılmaktadır. Birçok başarı elde etmiştir. En son başarı hikayemizde Elif Nur kızımızın Yeşilay’ın 10’ncusunu düzenlemiş olduğu Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek adlı edebiyat dalındaki yarışmanın ödülünü almıştır. Hem Mardin’de birinci olan kızımız aynı zamanda Türkiye’de de 540 bin eser arasından birinci gelerek, Türkiye geneli kendisine verilen 5 bin liralık ödülü geçen gün kurum müdürünün katıldığı online bir toplantıda kendisine takdim edildi. Bu anlamda böyle bir başarı hikayesinin okulumuzdan çıkmış olması bizi gururlandırdı. Hem kendi adımıza hem de öğrencimiz adına çok sevindik. Öğrencimizin bu anlamda geleceğe dönük bir edebi yatırım olduğunu düşünüyoruz ve başarılarının devamını bekliyoruz. Bu süreçte kendisine yardımcı olan, destek olan öğretmen ve idareci arkadaşlarıma da teşekkür diyorum. Bu başarıda en büyük pay onlarındır" dedi.



"İlerde mesleğimin yanında yazarlık da yapmak istiyorum"

Türkiye birincisi olan Elif Nur Aydın çeşitli bağımlılıklara sahip insanları empati yoluyla keşfetmeye çalıştığını ve araştırma yaparak bunlardan birini hikayeye dönüştürdüğünü vurguladı. Aydın, "Şu anda 10'uncu sınıftayım. Mardin Kızıltepe Fen Lisesinde öğretmenlerim vasıtasıyla Yeşilay'ın bağımlılık hakkında yapmış olduğu Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek adlı yarışmayı duydum. Ben de çeşitli bağımlılıklara sahip insanların dünyasını empati yoluyla keşfetmeye çalıştım, her bir bağımlılık hakkında araştırmalar yaptım ve bunlardan birini hikayeye dönüştürmek istedim. Üzerinde yazmak istediğim durum uyuşturucu bağımlılığıydı. Bağımlı olan veya olabilecek olan bizlere ufak da olsa farkındalık oluşturmak, kelimelerin gücüyle bağımlı insanlar için hala bir yerlerde umut olabileceğini göstermek için kendi hayal gücümden beslenerek kağıda bir şeyler döktüm. İlk yazım aşamasından sonra taslağımı okula götürdüm, öğretmenlerim ve arkadaşlarım sayesinde yazım hataları gibi birkaç sorunu düzelttik ve teslim ettik. Aylar sonra il birincisi olduğumu öğrendim, bu beni çok mutlu eden bir şeydi. Biraz daha zaman geçince Türkiye birincisi olduğumu duydum. Tüm bu dereceler, benim için çok büyük bir öneme sahip olan durumlardı. Yarışmanın güzel etkisiyle ilerde mesleğimin yanında yazarlık da yapmak istiyorum tıpkı yarışmadan önce de çok düşünmüş ve istemiş olduğum gibi. Bana yardımcı olan öğretmenlerime, aklımdan geçen kurguları bıkmadan dinleyen ve yazmamda bana destek olan arkadaşlarıma, aileme ve vakit ayıran, yardım eden diğer herkese de çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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