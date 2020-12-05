Kızıltepe’de caddeler köpüklü suyla yıkanıyor

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Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Caddesini köpüklü su ile yıkanıp dezenfekte çalışması yaptı.

Kızıltepe ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında alt yapı ve üst yapı çalışması biten Kazım Karabekir Caddesi köpüklü suyla yıkandı. Ardından ekipler, caddeyi fırçalarla ovdu ve cadde tekrar yıkanarak temizlendi. Temizlik çalışmalarının devam edeceğini anlatan belediye yetkilileri vatandaşların evlerinden dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

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