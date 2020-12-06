Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik 

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin'in cadde ve sokakları sessiz kaldı. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, güvenlik güçleri de değişik noktalarda denetimlerini sürdürdü. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2020-12-06 15:52:33



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