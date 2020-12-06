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Derik'te kısıtlamada sokak hayvanlarını esnaf besledi

DHA

Derik'te kısıtlamada sokak hayvanlarını esnaf besledi


Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf bazı iş yeri sahipleri, ilçedeki sokak hayvanlarını besledi. 
Derik ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de vatandaşlar evlerinde kaldı. Kısıtlamadan muaf olan bazı iş yeri sahipleri de insan sirkülasyonun azalmasıyla cadde ve sokakları dolduran ve aç olan sokak hayvanlarını besleyerek zaman geçirdi. Evinden et getirip sokak hayvanlarına yediren esnaf Sedat Aydın, "Sokak hayvanlarının sosyal mesafe kuralına uygun oturduklarını gördüm. Gidip evden et getirip yedirdim. İnşallah bizler de onlar gibi sosyal mesafeye uyacağız, kendimizi koruyacağız ve duyarlı olacağız" diye konuştu.
'HAYVANLARA BAKMAK ZORUNDAYIZ'
Lokanta işletmecisi Halil Erol da sokak hayvanlarının da canlı olduğunu ve yemek ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, "Köpeklerin mesafeli oturduğunu görünce ben de iş yerimden et getirdim. Şu ana kadar bir kebap da satamadım ama hayvanlara bakmak zorundayız. Onlar da bizim gibi canlıdır. Sokakta hiçbir yiyecek bulamadıkları için yemek verdim" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2020-12-06 18:45:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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