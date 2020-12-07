Hırsızlık zanlıları 168 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

Mardin’de girdikleri evden 160 bin liralık döviz ve ziynet eşyası çalan 5 kişi, 168 saatlik kamera kaydı görüntüsünün incelenmesinin ardından kıskıvrak yakalandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. 1 Aralık'ta bir evden yaklaşık 160 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan zanlıların tespiti için 168 saatlik kamera görüntüsü titizlikle incelendi. Tespit edilen 5 şüpheli, yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.