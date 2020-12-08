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Evlat nöbetine Mardin'de devam ediyor Polis çocuğu teröristler tarafından kaçırılan baba Şehmus Kaya, evlat nöbetini Mardin'de sürdürüyor

İHA

Evlat nöbetine Mardin'de devam ediyor Polis çocuğu teröristler tarafından kaçırılan baba Şehmus Kaya, evlat nöbetini Mardin'de sürdürüyor

Mardin’de yaşayan Kaya ailesinin oğlu polis memuru Vedat Kaya 6 yıl önce PKK terör örgütü tarafından Lice kırsalında kaçırıldı. Diyarbakır annelerinin 464 gün önce başlattığı HDP binası önündeki evlat nöbetine katılan EmineŞehmus Kaya, nöbetlerine Mardin’de devam etmeye başladı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Nöbetin ilk gününden itibaren HDP önünde, teröristler tarafından kaçırılan polis oğlunun hesabını soran EmineŞehmus Kaya çifti, eylemlerine Mardin'de devam ediyor. Baba Şehmus Kaya, Mardin’de çocuğu kaçırılan birçok aileyi tanıdığını belirterek hepsini Mardin’de evlat nöbeti tutmaya çağırdı. Kaya, ''Oğlum Vedat Kaya polistir. 6 yıl önce PKK kaçırdı. Sağ mıdır, ölü müdür ben bilmiyorum. Artık ben dayanamıyorum. Çocuğumu bırak senin dinin var mı, imanın, vicdanın varsa çocuğumu bırak. Sen ben Kürt'üm diyorsun, sen Kürt değilsin. Madem Kürt'sün neden 6 senedir Vedat Kaya elindedir. Bunlar kime hizmet ediyor? İsrail’e, Amerika’ya, Ermenistan’a hizmet ediyor. Yahu sen Müslüman adamsın, senin çocuğun niye gidip bu gavurlara hizmet etsin? Kendi devletine hizmet etsin. Gelin Mardin’de evlat nöbeti tutalım bütün şehirlerden. 24 Temmuz 2015’te polis memuru Vedat Kaya Lice kırsalından PKK’lılar tarafından ve HDP ile beraber gençlik yapılanması tarafından oğlum silah zoruyla kaçırıldı. 6 senedir oğlumdan hiçbir haber alamıyorum. Defalarca çalmadığımız kapı kalmadı. 192 gün HDP il binası önünde aile evlat nöbetini tuttum. Ama bunlar hala Mardin’de beni tehdit ediyorlar. Şu anda Diyarbakır’da bir ailemiz Ayşe Biçer belki herkes tanıyor evini yaktı'' dedi.

''HDPPKK birdir''
HDP'nin siyasi parti olmadığını kaydeden Kaya, ''HDP siyasi parti değildir. Biri silahlı, biri şehir içinde. HDPPKK birdir. Biri silahlı, biri silahsız. Bunlar şehir içinde plan yapıyor. PKK’ya eleman kazandırıyor. Biri çocuğu dağa kaçırıyor, diğeri işe alıyor. Oğluma gelince oğlum 3 gün izne geliyordu. Ya siz Allah’tan korkmuyor musunuz? Şu anda polisler sizi de koruyor. Siz devletin ekmeğini yiyorsunuz. Siz devletin suyunu içiyorsunuz. 6 senedir oğlumdan ne istiyorsunuz? Sağ olup olmadığını söyle. Bizim düşmanımızdır. Biz hapse atmışız de. Ne istiyorsunuz. Ben 12 sene hamallık yaparak bu çocuğu büyüttüm. Sizde Allah korkusu yok mu? Siz kime çalışıyorsunuz? Siz hiçbir zaman devlete çalışmıyorsunuz. Siz örgütüsünüz. Siz İsrail’e, Ermenistan’a çalışıyorsunuz. Siz Amerika uşağısınız. HDP siyasi parti değildir. Benim kanıtım var bir hacı çocuğu perde arkasında milletin oyunu elinden alıyor HDP’ye basıyor, bu nasıl seçim. Halk nasıl kendi gönlüyle vermiş. Halktan zorla alıyor bu oyları. Bu HDP siyasi parti çıksın desin lanet olsun bu PKK’ya biz siyasi partiyiz. Millet bize oy vermiş. Bizde bu millete bakacağız. Çocuk kaçırmalar, polis kaçırmalar, silah zoruyla. Bu ne demek ya? Bu aileler yalan mı söylüyor. Bazılarının fotoğrafı 1012 yaşlarında. Gidiyorsun okul önünde çocuğu kandırıyorsun, oraya götürüyorsun. Sen geliyorsun, yol kesiyorsun, çocuğumu kaçırıyorsun silah zoruyla, ne hakkın var. Yüzde 90 HDP’nin parmağı var. Bu HDP bu devletin maaşını alıyor mu, yazıklar olsun. Haram olsun onlara. Pervin Buldan çocuğu Maldivlerde keyif yapıyor, beni temsil ediyor. O hiçbir zaman beni temsil edemez. Benim her kadına saygım var ama teröriste saygım yok. Mademki sen 'sayın Öcalan' diyorsun sen de Kandil’e git, çocuğunu da gönder. Sizin çocuklarınız yok mu, dağa gönderin. Bir gün çocuğun dese ki bu çocuk kaçırmalarında siz suçlanıyorsunuz, onun yüzüne nasıl bakacaksınız'' diye konuştu.

''Öcalan bile kardeşini görüyor, ben oğlumu göremiyorum''
Öcalan'ın bile kardeşini gördüğünü kendisinin oğlunu göremediğini dile getiren acılı baba Kaya, şöyle devam etti:
''Ben çocuğumu 6 yıldır görmüyorum. Sizde adam olun benim çocuğumu PKK’dan kurtarın. 6 senedir size ne yaptınız? Devleti milleti korumak için bu görevi yapıyordu. Ben hamallık yapıyordum. Ben Mardin merkezdeyim. Ben Kürt çocuğuyum kimseden korkmam. Yetkililere sesleniyorum, bunlara maaş vermeyin. Siz biliyorsunuz bu adamlar PKK’ya çalışıyor. Bu para bize silah kurşun olarak bize geri dönüyor. Bu bebeklere bombayı kim katıyor, kim koyuyor yollara? Dağdaki adam nerden biliyor yoldan geçen polis, subay karısıdır? HDP göstermese kim biliyor. HDP düzenliyor bombayı koyuyor. Neymiş PKK patlattı. Kusura bakma sen de PKK’sın. Benim çocuğum İstanbul’dan 3 gün izne geliyor. 4 sene İstanbul’da görev yaptı. Hiç eve gelmemiş. Peki kim bu çocuğun o gün geleceğini söylemiş. HDP’den başka kim yapar? Sivil bir adamın alnında polis yazmıyor. Demek ki siz çocuğumu takip ederek PKK’ bildirdiniz ve pusu kurdunuz. Yüzde 90 ben ismini de biliyorum.”

''Lice İçe Başkanı oğlumu kaçırıp PKK’ya teslim etti''
Lice İlçe Başkanının bu işi plan planladığını öne süren Kaya, ''Ben gittim 2 saat sonra adam dedi ben oğlunu aldım, PKK’ya teslim ettim. Benim kanıtım var. Her şeyim var kim istiyorsa gelsin göstereceğim. Oğluma bir şey olursa, bunları fitil fitil HDP’nin burnundan getireceğim. Ben o binayı terk etmeyeceğim. Şu anda bu virüs nedeniyle evimdeyim. Bu virüs Allah’ın izniyle geçince, herkes sağ selamet kurtulur ben o binanın yanına yine giderim. Onların fitil fitil burnundan getiririm. Ya o çocukları geri getirecek ya da HDP çıkacak meydana canlı yayına diyecek ki lanet olsun PKK’ya biz de kınıyoruz, yanınızdayız. Mardin’de Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Dargeçit’te olsun çocukları zorla dağa kaçırılmış aileler var. Devlete karşı kullanıyorlar. Gelin Mardin’de bu eylemi sürdürelim. Sen bu çocuğu nasıl büyüttün, bunlar için mi büyüttün, gelin Mardin’de evlat nöbeti tutalım bu çocukları bu alçaklardan alalım'' şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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