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Araçtan atıp dönüp geri aldıkları paketten 6 kilogram eroin çıktı

İHA

Araçtan atıp dönüp geri aldıkları paketten 6 kilogram eroin çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olan 6 kilogram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir şahsın araçla Nusaybin ilçesinden Mardin'e eroin maddesi getirip piyasaya süreceği belirlendi. Takibe alınan araç Akarsu mevkisine geldiğinde yol kenarına bir paket atıp yoluna devam etti. Şüphelinin yakalanması için takibi sürdüren jandarma ekipleri bir süre sonra aracın, Nusaybin istikametine geri dönerek paketin atıldığı noktada durduğunu tespit etmesi üzerine operasyon düzenledi. Olay yerinde A.Ö. isimli şahıs gözaltına alınırken, poşet içerisine sarılmış vaziyette piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira değerinde 6 kilogram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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