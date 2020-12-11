103 yaşındaki Emine nine İspanyol gribinden sonra korona virüsü de yendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

103 yaşındaki Emine nine İspanyol gribinden sonra korona virüsü de yendi

İHA

103 yaşındaki Emine nine İspanyol gribinden sonra korona virüsü de yendi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Emine Tekin, 95 yıl önce İspanyol gribine yakalanıp atlattı. 103 yaşında korona virüse yakalanan Emine nine, 14 günlük tedavisinin ardından koronayı da yenmeyi başardı.
Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesi Temli Sokaktaki Müstakil evde eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşamını sürdüren Emine Tekin, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği korona virüs salgın hastalığına yakalandı. Tekin, korona virüs semptomları görüldükten sonra çocukları tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada korona virüs testi yapılıp ilaç verildikten sonra evde tedavi gördü. Emine Tekin 7 gün evde tedavisini sürdürürken, durumu ağırlaştıktan sonra tekrar Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekin, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. 2 gün yoğun bakımda, 14 gün de serviste kalan Tekin, korona virüsü yenmeyi başardı.

95 yıl önce İspanyol gribine de yenmiş
Babasının vefatından sonra annesinin yalnız yaşamaya başladığını belirten Hatice Doğan, “Annemin bugüne kadar hiç kimsenin yardımına ihtiyacı olmadı. Evinin temizliğini, yemek yapımını alışverişi kendisi yapıyordu. Bugüne kadar hep doğal beslendiği için hiç ağır hastalık geçirmedi, sadece kendisinin anlattığı 95 yıl önce İspanyol gribine yakalanmış. O zamanlar sağlık teknolojisi gelişmediğinden çok fazla insanın hayatını kaybettiğini bize anlatıyor. O zaman da yakalanmıştı ve o salgın hastalığı da atlattı. Bu sene de maalesef binlerce insanın hayatını kaybettiği korona virüse yakalandı. Korona virüs testinin ardından evde 7 gün boyunca ilaç tedavisi uyguladık. Evde durumu ağırlaşan annemi ilk başta Mazıdağı Devlet Hastanesine götürdük. Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine sev edildi. Durumu ağırlaşan annemin 2 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdükten sonra 14 gün serviste kaldı. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Hem refakatçi hem de sağlıkçı olarak daima yaşlı insanların tedavisini yürüttüler. Allah’a hamdolsun başarılı bir şekilde korona virüsü yendi” dedi.

"Allah sağlık çalışanlarından razı olsun"
Korona virüsü yenen Emine Tekin, Kürtçe yaptığı konuşmada 95 yıl önce İspanyol gribinin olduğu dönemlerde sağlık teknolojisinin bugünkü teknoloji seviyesinde olmadığı için çok fazla insanın hayatını kaybettiğini, şimdi ise Türkiye’deki sağlık teknolojisinin çok yükseklerde olduğu için insanların çok şanslı olduklarını söyledi. Tekin, "Tüm insanlığın başına düşman gibi kesilen 95 yıl önce bir salgın hastalık görülmeye başladı. Nasıl ki şu anda korona virüs hızlı bir şekilde yayılmaya başladı o dönemlerde kızamık ve kaşıntı gibi sorunlar insanın hayatını tehlikeye atıyordu, vücutlarında sivilce çıkan çocuklar ölüyordu. 3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğu ya kalıyordu ya kalmıyordu, hepsi salgın hastalık yüzünden ölüyordu. O zamanlarda sağlık teknolojisi ilerlemediği insan hayatına kabus gibi belirivermişti. Ama şu anda Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, hastalara çok iyi bir şekilde bakılıyor" diye konuştu.
Büyük ninesinin korona virüs salgın hastalığını yendiği için sevindiğini ifade eden 13 yaşındaki Emir Tekin de “Büyük ninemizin korona virüs salgın hastalığına yakalandığını öğrendik ve bu duruma çok üzüldük, tedavisi sona ererek hayata tutunduğu için çok sevindik” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

94'üncü yaş gününde koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER 94'üncü yaş gününde koronavirüsü yendi
Cuma namazı sonrası 'yağmur' duası
YEREL HABERLER Cuma namazı sonrası 'yağmur' duası
96 yaşında koronayı yenmesiyle doğum günü aynı güne denk geldi, pastayla kutladı
YEREL HABERLER 96 yaşında koronayı yenmesiyle doğum günü aynı güne ...
İpeksi görüntüye sahip harire tatlısı turistlerin gözdesi oldu
YEREL HABERLER İpeksi görüntüye sahip harire tatlısı turistlerin ...
Kızıltepe’de erkekler de kadınlar kadar cilt bakımına özen gösteriyor
YEREL HABERLER Kızıltepe’de erkekler de kadınlar kadar cilt bakımına ...
Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan da memnun
YEREL HABERLER Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan ...
Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı
Mardin’de yaralı şahin koruma altına alındı
YEREL HABERLER Mardin’de yaralı şahin koruma altına alındı
Mardian Mall Mardin'in en güvenli AVM ve yaşam merkezi oldu
YEREL HABERLER Mardian Mall Mardin'in en güvenli AVM ve yaşam ...
Kaçak cep telefonlarını, traktördeki gübrelerin altına gizlemişler
YEREL HABERLER Kaçak cep telefonlarını, traktördeki gübrelerin ...
Belediye ödül olarak ev yaptı, duvarların yıkılması sonrası ortada kaldı Mardin'de yaşayan 5 çocuk annesi Hasine Güner, okuma-yazma kursunda elde ettiği birincilik nedeni ile Artuklu Belediyesi tarafından kedisine ait olan bir arsanın üzerine ev yapıldı Evde bir süre yatalak eşi, 5 çocuğu ve engelli görümcesine bakarak yaşamını sürdüren Güner'in evi, sokak duvarlarının yıkılması sonucu ağır hasar gördü Yetkililerin kendisine kira yardımı sözü vermesine rağmen destek alamadığını savunan Güner, kirasını ödeyemediği gerekçesiyle 5 çocuğuyla sokakta kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı
YEREL HABERLER Belediye ödül olarak ev yaptı, duvarların yıkılması ...
Araçtan atıp dönüp geri aldıkları paketten 6 kilogram eroin çıktı
YEREL HABERLER Araçtan atıp dönüp geri aldıkları paketten 6 kilogram ...
Artuklu 1071 Derneğinden muhtaç aileye yardım eli
YEREL HABERLER Artuklu 1071 Derneğinden muhtaç aileye yardım eli

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X