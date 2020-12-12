Mardin’de immun plazma bağışında yeterli sayıya ulaşılamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de immun plazma bağışında yeterli sayıya ulaşılamıyor

İHA

Mardin’de immun plazma bağışında yeterli sayıya ulaşılamıyor

Mardin'in Artuklu Türk Kızılay Şubesi yönetim kurulu üyesi Şehmus Arı, immun plazma bağışında yeterli sayıya ulaşamadıklarını söyledi.
Mardin’de iki ay önce açılan immun plazma bağış merkezine yeterli sayıda gönüllü bağışçıya ulaşılamıyor. Mardin Artuklu Türk Kızılay Şubesi yönetim kurulu üyelerinden Şehmus Arı, immun plazma bağışında yeterli sayıda gönüllü bağışçının olmadığını, kan ve kan ürünleri bağışında alınan randevuların sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi halinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarını ifade etti. Arı, "Son dönemlerde basında da gördüğünüz kadarıyla Türkiye’de Covid19 vakaları arttı. Bu vakalar arttığı içinde immun plazma ihtiyacı da artmış bulunmaktadır. Mardin’de 2 aydan fazladır immun plazma bağışı için yer açıldı. Ama istediğimize bir türlü ulaşamadık. Gönüllü bağışçı hakkıyla gelmiyor. Bizim ana hedefimiz gönüllü bağışçıların hastaları olmadan gelip kendilerinin bağış yapmalarıdır. Covid19’u geçiren hastalar covid19’un ne kadar sıkıntılı olduğunu, hastaların o süreçte neler yaşadığını çok iyi bilirler. Bizim onlara bu konuda anlatacağımız bir şey yok. Zaten onlar birebir yaşamış kişilerdir. Bizim onlardan ricamız hafta içi her gün 08.0017.00 arası randevularını oluşturup, bizim sabit telefonumuzu arayıp, oradan bir randevu oluşturup bağışa gelmeleridir” dedi.

“Hasta olduğu anda gelip bağışçı aramaları sıkıntı oluyor”
Şehmus Arı, hasta olduğunda bağışçı aramanın zor bir süreç olduğunu belirterek, "Son dönemlerde immun plazma dediğimiz gibi çok değerli bir ürün. Tedavi sürecinde hastalarımız için çok çok iyidir. Bizim dediğimiz gibi Covid19 mücadele kapsamında kan ve kan ürünlerine de gönüllü bağışçılarımıza ihtiyacımız var demiştik. Şu şekilde bu kan ve kan ürünleri kaynağı insan olan bir üründür. Bu yüzden insanların belirli dönemlerde gelip kan bağışı yapmalarını rica ediyoruz. Neden? Çünkü diyelim ki hastanız olduğu anda bu ürünü gidip bir fabrikadan, bir işletmeden, bir kaynaktan almıyoruz. Bunu veren insanlardır. Bu insanlar bağışlarını eksik yaptığı anda ve aksattıkları anda hastalarımız sıkıntı yaşar. Allah'ü Teala’nın yarattığı en değerli varlık insan için bu veriliyor. Bunlara şifa ve umut olmak kadar değerli bir şey yoktur. Bu yüzden bizim insanlarımızdan ricamız sürekli belirli dönemlerde gelip bağış yapmalarıdır. Ve bu bağışları sayesinde hastanede yatan hastalarımızın şifa bulmasını diliyoruz. Bizim ana hedefimiz dediğimiz gibi gönüllü bağışçı. Bu bağışçıların belirli dönemlerde gelip bağış yapmalarıdır. Kan ve kan ürünleri bağışında sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde randevusunu oluşturan kişiler kesinlikle bu yasaktan muaf oluyorlar. Ve gidip rahatlıkla bağışlarını yapabiliyorlar“ diye konuştu.

“168’i arayarak randevu oluşturabilirler”
Şehmus Arı, vatandaşların 168’i arayıp randevularını oluşturdukları anda gelip rahatlıkla bağış yapabileceğini dile getirdi. Arı, "Bu süreçte tüm insanların birbirlerine ihtiyaçları var. Covid19’u beraber yeneceğiz Allah’ın izniyle. Biz Kızılay olarak ne dedik, gerek kan ve kan ürünlerinde yani kan bağışı, trombosit, immun plazmanın sürekli olması lazım ki şu anda hastalarımız hastanede tedavi görmekte. Bu ihtiyaçları doğmaktadır. Bizim şu sloganımız vardı. Sizler iyileştiniz, şimdi iyileştirme sırası sizde. Tüm Mardin halkını immun plazma bağışına davet ediyoruz. Sizler şu an için umut olacağınız hastalar adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbim ülkemizi ve tüm dünyayı bu Covid19 belasından kurtarsın. Covid19’la mücadele kapsamında Türk Kızılay’ı her şekilde sahadaydı. İlk günden beri. Ve hala sahada olmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Artuklu’da 2 bin 500’e yakın kayıtlı aileye yardımlarımızı ulaştırıyoruz”
Şehmus Arı, Artuklu Kızılay’da şu an 2 bin 500’e yakın kayıtlı ailelerinin olduğunu belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Yardımlarımızı ulaştırmaktayız ara ara. Gelen yardımlara göre eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Mardin’de özellikle yardımsever iş adamlarımızdan biz bu süreçte büyük bir destek bekliyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Çünkü insanlar gerçekten çok mağdur. Kan ve kan ürünlerine gelirsek de Türk Kızılay'ı bu işi yıllardan beri hakkıyla yapmaktadır”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardian Mall 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı
YEREL HABERLER Mardian Mall 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı
Şehit oğullarının anısına köy okulunda kütüphane açtılar
YEREL HABERLER Şehit oğullarının anısına köy okulunda kütüphane ...
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını ...
103 yaşındaki Emine nine İspanyol gribinden sonra korona virüsü de yendi
YEREL HABERLER 103 yaşındaki Emine nine İspanyol gribinden sonra ...
94'üncü yaş gününde koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER 94'üncü yaş gününde koronavirüsü yendi
Cuma namazı sonrası 'yağmur' duası
YEREL HABERLER Cuma namazı sonrası 'yağmur' duası
96 yaşında koronayı yenmesiyle doğum günü aynı güne denk geldi, pastayla kutladı
YEREL HABERLER 96 yaşında koronayı yenmesiyle doğum günü aynı güne ...
İpeksi görüntüye sahip harire tatlısı turistlerin gözdesi oldu
YEREL HABERLER İpeksi görüntüye sahip harire tatlısı turistlerin ...
Kızıltepe’de erkekler de kadınlar kadar cilt bakımına özen gösteriyor
YEREL HABERLER Kızıltepe’de erkekler de kadınlar kadar cilt bakımına ...
Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan da memnun
YEREL HABERLER Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan ...
Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı
Mardin’de yaralı şahin koruma altına alındı
YEREL HABERLER Mardin’de yaralı şahin koruma altına alındı
Mardian Mall Mardin'in en güvenli AVM ve yaşam merkezi oldu
YEREL HABERLER Mardian Mall Mardin'in en güvenli AVM ve yaşam ...
Kaçak cep telefonlarını, traktördeki gübrelerin altına gizlemişler
YEREL HABERLER Kaçak cep telefonlarını, traktördeki gübrelerin ...
Belediye ödül olarak ev yaptı, duvarların yıkılması sonrası ortada kaldı Mardin'de yaşayan 5 çocuk annesi Hasine Güner, okuma-yazma kursunda elde ettiği birincilik nedeni ile Artuklu Belediyesi tarafından kedisine ait olan bir arsanın üzerine ev yapıldı Evde bir süre yatalak eşi, 5 çocuğu ve engelli görümcesine bakarak yaşamını sürdüren Güner'in evi, sokak duvarlarının yıkılması sonucu ağır hasar gördü Yetkililerin kendisine kira yardımı sözü vermesine rağmen destek alamadığını savunan Güner, kirasını ödeyemediği gerekçesiyle 5 çocuğuyla sokakta kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı
YEREL HABERLER Belediye ödül olarak ev yaptı, duvarların yıkılması ...
Araçtan atıp dönüp geri aldıkları paketten 6 kilogram eroin çıktı
YEREL HABERLER Araçtan atıp dönüp geri aldıkları paketten 6 kilogram ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X