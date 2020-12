Mardin’de immun plazma bağışında yeterli sayıya ulaşılamıyor

Mardin'in Artuklu Türk Kızılay Şubesi yönetim kurulu üyesi Şehmus Arı, immun plazma bağışında yeterli sayıya ulaşamadıklarını söyledi.

Mardin’de iki ay önce açılan immun plazma bağış merkezine yeterli sayıda gönüllü bağışçıya ulaşılamıyor. Mardin Artuklu Türk Kızılay Şubesi yönetim kurulu üyelerinden Şehmus Arı, immun plazma bağışında yeterli sayıda gönüllü bağışçının olmadığını, kan ve kan ürünleri bağışında alınan randevuların sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi halinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarını ifade etti. Arı, "Son dönemlerde basında da gördüğünüz kadarıyla Türkiye’de Covid19 vakaları arttı. Bu vakalar arttığı içinde immun plazma ihtiyacı da artmış bulunmaktadır. Mardin’de 2 aydan fazladır immun plazma bağışı için yer açıldı. Ama istediğimize bir türlü ulaşamadık. Gönüllü bağışçı hakkıyla gelmiyor. Bizim ana hedefimiz gönüllü bağışçıların hastaları olmadan gelip kendilerinin bağış yapmalarıdır. Covid19’u geçiren hastalar covid19’un ne kadar sıkıntılı olduğunu, hastaların o süreçte neler yaşadığını çok iyi bilirler. Bizim onlara bu konuda anlatacağımız bir şey yok. Zaten onlar birebir yaşamış kişilerdir. Bizim onlardan ricamız hafta içi her gün 08.0017.00 arası randevularını oluşturup, bizim sabit telefonumuzu arayıp, oradan bir randevu oluşturup bağışa gelmeleridir” dedi.



“Hasta olduğu anda gelip bağışçı aramaları sıkıntı oluyor”

Şehmus Arı, hasta olduğunda bağışçı aramanın zor bir süreç olduğunu belirterek, "Son dönemlerde immun plazma dediğimiz gibi çok değerli bir ürün. Tedavi sürecinde hastalarımız için çok çok iyidir. Bizim dediğimiz gibi Covid19 mücadele kapsamında kan ve kan ürünlerine de gönüllü bağışçılarımıza ihtiyacımız var demiştik. Şu şekilde bu kan ve kan ürünleri kaynağı insan olan bir üründür. Bu yüzden insanların belirli dönemlerde gelip kan bağışı yapmalarını rica ediyoruz. Neden? Çünkü diyelim ki hastanız olduğu anda bu ürünü gidip bir fabrikadan, bir işletmeden, bir kaynaktan almıyoruz. Bunu veren insanlardır. Bu insanlar bağışlarını eksik yaptığı anda ve aksattıkları anda hastalarımız sıkıntı yaşar. Allah'ü Teala’nın yarattığı en değerli varlık insan için bu veriliyor. Bunlara şifa ve umut olmak kadar değerli bir şey yoktur. Bu yüzden bizim insanlarımızdan ricamız sürekli belirli dönemlerde gelip bağış yapmalarıdır. Ve bu bağışları sayesinde hastanede yatan hastalarımızın şifa bulmasını diliyoruz. Bizim ana hedefimiz dediğimiz gibi gönüllü bağışçı. Bu bağışçıların belirli dönemlerde gelip bağış yapmalarıdır. Kan ve kan ürünleri bağışında sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde randevusunu oluşturan kişiler kesinlikle bu yasaktan muaf oluyorlar. Ve gidip rahatlıkla bağışlarını yapabiliyorlar“ diye konuştu.



“168’i arayarak randevu oluşturabilirler”

Şehmus Arı, vatandaşların 168’i arayıp randevularını oluşturdukları anda gelip rahatlıkla bağış yapabileceğini dile getirdi. Arı, "Bu süreçte tüm insanların birbirlerine ihtiyaçları var. Covid19’u beraber yeneceğiz Allah’ın izniyle. Biz Kızılay olarak ne dedik, gerek kan ve kan ürünlerinde yani kan bağışı, trombosit, immun plazmanın sürekli olması lazım ki şu anda hastalarımız hastanede tedavi görmekte. Bu ihtiyaçları doğmaktadır. Bizim şu sloganımız vardı. Sizler iyileştiniz, şimdi iyileştirme sırası sizde. Tüm Mardin halkını immun plazma bağışına davet ediyoruz. Sizler şu an için umut olacağınız hastalar adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbim ülkemizi ve tüm dünyayı bu Covid19 belasından kurtarsın. Covid19’la mücadele kapsamında Türk Kızılay’ı her şekilde sahadaydı. İlk günden beri. Ve hala sahada olmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.



“Artuklu’da 2 bin 500’e yakın kayıtlı aileye yardımlarımızı ulaştırıyoruz”

Şehmus Arı, Artuklu Kızılay’da şu an 2 bin 500’e yakın kayıtlı ailelerinin olduğunu belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yardımlarımızı ulaştırmaktayız ara ara. Gelen yardımlara göre eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Mardin’de özellikle yardımsever iş adamlarımızdan biz bu süreçte büyük bir destek bekliyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Çünkü insanlar gerçekten çok mağdur. Kan ve kan ürünlerine gelirsek de Türk Kızılay'ı bu işi yıllardan beri hakkıyla yapmaktadır”.

