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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'deki görüntü kirliliği tepki çekti

DHA

Mardin'deki görüntü kirliliği tepki çekti


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)FARKLI dil, din ve kültüre sahip insanların yaşadığı tarihi mekanlarıyla da yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Mardin'de evlerin damlarında bulunan çanak anten ve benzeri gereçlerin oluşturduğu görüntü kirliliğine çözüm bulunması istendi. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, kente gelen turistlerden de bu görüntü kirliği nedeniyle şikayetler aldıklarını söyledi.
Yaklaşık 7 bin yıllık tarihi, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı döneminden kalma sıra dışı mimari yapıtlarıyla Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm kentlerinden biri haline gelen Mardin'deki tarihi yapıtların çatı katlarında sonradan yapılan demirden derme çatma yapılar, çanak anten ve su depoları benzeri gereçlerin oluşturduğu görüntü kirliği tepkilere neden oldu.
KENTE GELEN TURİSTLER DE ŞİKAYETÇİ
Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, kente gelen turistlerden de bu görüntü kirliği nedeniyle şikayetler aldıklarını söyledi. Kentte görüntü kirliliği oluşturan gereçlerin kaldırılması gerektiğini söyleyen Güngör, tarihi yapılar arasında yükselen betonarme evlerinde de görüntü kirliliği oluşturduğunu ifade etti. Mardin'in görüntü kirliliğiyle ilgili belediyelere rapor hazırladıklarını anlatan Güngör, "Mardin medeniyetler şehridir. Birçok medeniyetleri barındırmış. Şu anda da medeniyetin beşiği diyebileceğimiz nadir şehirlerden biridir. Maalesef evlerin damlarında bulunan su depoları, anten gibi kirli görüntüler, doğal olarak gelen misafirlerimiz de fotoğraf çektiklerinde o karelerine yansıyor ve ciddi bir şekilde de olumsuz tepkiler de aldık. Bununla ilgili en büyük sıkıntılarımızdan biri betonarme yapılardır. Bütün çanak anten ve su depoları betonarme evlerdedir. Şu anda Mardin'de betonarme evler tarihi evlerle karıştığından çoğu için de yıkım kararı alınmış. Mardin şu anda dünyanın en popüler şehirlerinden biridir" dedi.
Kent sakinlerinden Basri Durmaz ise "Estetik olarak tarih kokan şehir, 'taş kent' diye adlandırdığımız Mardin'de yaşıyoruz. Onun mozaiğini bozan bu antenler, su depoları, demir ve alüminyumdan yapılan bazı şeyler görüntü kirliliği yaratmaktadır. İnsanların toplumsal bir şekilde duyarlılık göstermesi gerekiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2020-12-13 10:22:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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