Mardin sokakları kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı



Selim KAYA/ MARDİN (DHA)MARDİN'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve pazartesi 05.00'te sona erecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, birçok noktada özel harekat polislerinin de desteğiyle denetim gerçekleştirildi. Trafikteki araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığına bakıldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere de cezai işlem uygulandı.

DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2020-12-13 17:52:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.