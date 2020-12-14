MAÜ, online eğitim ile Beytülmakdis’i gelecek nesillere aktaracak

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından sertifikalı online ‘Beytülmakdis’ derslerinin verileceği duyuruldu.

Betülmakdis’in geçmiş, gelecek muhtemel sorunları ele alınacağı ve detaylı analizler ile uzman akademisyen sunumların yer alacağı programın 10 hafta süreceği ve cumartesi günleri 11.0013.00 saatleri arası YouTube kanalı üzerinden canlı ders şeklinde olacağı belirtildi. Beytülmakdis’in Müslümanların ortak davası olduğunu belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, düzenlenecek olan program ile Beytülmakdis’in içinde bulunduğu hazin durumun tüm detaylarıyla öğrenilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını ve akademik eğitim sürecinde Beytülmakdis davasına katkı sağlayabilecek projeler, fikirler, etkinlikler ve daha birçok faaliyetin hayata geçirilmesini planladıklarını söyledi.

Ayrıca 26 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan’ Adım Adım Beytülmakdis’ sertifikalı online eğitim programı dersleri için son başvurunun 25 Aralık olduğu açıklandı.

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