Mardin'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Nusaybin ilçesine Beylik köy kırsalında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda S.İ., N.Ö., A.Ö. ve Ş.D. yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda yaralanan S.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri köye giriş çıkışları yasaklarken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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