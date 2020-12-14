Mardin'de jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İHA

Mardin'de jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik çalışmalarda takibe alınan 1 kişi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.
Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan müşterek çalışmalar neticesinde takibe alınarak Bahçelievler Mahallesi'nde durdurulan İ.T. isimli şahsın üzerinden 4,5 gram kubar esrar çıktı. Esrarla yakalanan İ.T.'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ...
Mardin'de esrarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mardin'de esrarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
Mardin'de park kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de park kavgası: 3 yaralı
Mardin'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
MAÜ, online eğitim ile Beytülmakdis’i gelecek nesillere aktaracak
YEREL HABERLER MAÜ, online eğitim ile Beytülmakdis’i gelecek ...
Mardin’de pandemi döneminde 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mardin’de pandemi döneminde 1 sağlık çalışanı ...
Mardin sokakları kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
YEREL HABERLER Mardin sokakları kısıtlamanın ikinci gününde de boş ...
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim
YEREL HABERLER Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik ...
Mardin’de park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu
YEREL HABERLER Mardin’de park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu
Mardin'deki görüntü kirliliği tepki çekti
YEREL HABERLER Mardin'deki görüntü kirliliği tepki çekti
Mardin Organize Sanayi Bölgesi elektrik alt yapısı yenileniyor
YEREL HABERLER Mardin Organize Sanayi Bölgesi elektrik alt yapısı ...
Mardin’de immun plazma bağışında yeterli sayıya ulaşılamıyor
YEREL HABERLER Mardin’de immun plazma bağışında yeterli sayıya ...
Mardian Mall 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı
YEREL HABERLER Mardian Mall 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı
Şehit oğullarının anısına köy okulunda kütüphane açtılar
YEREL HABERLER Şehit oğullarının anısına köy okulunda kütüphane ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X