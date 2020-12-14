Mardin'de jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

'Sizce kim bu bebek?'

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik çalışmalarda takibe alınan 1 kişi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan müşterek çalışmalar neticesinde takibe alınarak Bahçelievler Mahallesi'nde durdurulan İ.T. isimli şahsın üzerinden 4,5 gram kubar esrar çıktı. Esrarla yakalanan İ.T.'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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