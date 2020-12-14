Mardin´de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN´de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.M.A. jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Mardin´de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olan M.M.A.´nın Midyat ilçesi Toptepe Mahallesi´nde bir evde olduğu bilgisine ulaşıldı. Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alınan M.M.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2020-12-14 22:52:20
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