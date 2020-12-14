Mardin´de üzerlerinde esrarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN´de jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda üzerlerinde 160 gram esrar ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin temin ettikleri uyuşturucu madde ile Kayaüstü Mahallesi´ne gelecekleri bilgisine ulaşıldı. Mahalleye araçla giriş yapan şüpheliler jandarma tarafından durduruldu. Araç içerisinde bulunan R.G., A.A., N.K. ve A.A.´nın üzerlerinde yapılan aramada toplam 160 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2020-12-14 22:57:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.