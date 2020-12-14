Mardin´de üzerlerinde esrarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN´de jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda üzerlerinde 160 gram esrar ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin temin ettikleri uyuşturucu madde ile Kayaüstü Mahallesi´ne gelecekleri bilgisine ulaşıldı. Mahalleye araçla giriş yapan şüpheliler jandarma tarafından durduruldu. Araç içerisinde bulunan R.G., A.A., N.K. ve A.A.´nın üzerlerinde yapılan aramada toplam 160 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2020-12-14 22:57:42



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