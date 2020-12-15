45 yılda 13 bin plak ve kaset arşivledi



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de 45 yıldır plak ve kasetçilik yapan Ethem Aksan'ın (63) dükkanında, Zeki Müren, Selami Şahin, Orhan Gencebay, Barış Manço, Cem Karaca, Ruhi Su, Bülent Ortaçgil, Ahmet Kaya, Fikret Kızılok ve Neşe Karaböcek'in yanı sıra birçok duayen ses sanatçısının eserleri yer alıyor. Yaklaşık 13 bin plak ve kaset arşivlediğini söyleyen Aksan, "Bazen ses sanatçıları geliyor. Kendi eserlerini önlerine koyduğumda, 'bunlar bizde yok' diyorlar, şaşırıyorlar" dedi.

Mardin'de yaşayan 4 çocuk babası Ethem Aksan, 45 yıldır plak ve kasetçilik yaparak geçimini sağlıyor. Arşiv niteliği taşıyan iş yerinde Zeki Müren, Selami Şahin, Orhan Gencebay, Barış Manço, Cem Karaca, Ruhi Su, Bülent Ortaçgil, Ahmet Kaya, Fikret Kızılok ve Neşe Karaböcek'in yanı sıra birçok duayen ses sanatçısına ait plak ve kaset bulunuyor. Yaklaşık 13 bin plak ve kaset arşivlediğini belirten Aksan, 1980 ve 1990 yılları arasında özellikle kaset satışından çok iyi kazandığını ifade etti. Gelinen noktada artık her ay zarar ettiğini söyleyen Aksan, "Kiralarımı cebimden ödüyorum. Geçmişten kazandıklarımla Türkiye'ye mal olmuş ses sanatçılarımızın eserlerini muhafaza ediyor, onların anılarını yaşatıyorum. Bu nereye kadar devam edecek ben de bilmiyorum" diye konuştu.

'SANATÇILAR KENDİ KASETLERİNİ BENDEN TEMİN EDİYOR'

Birçok ses sanatçısıyla da arkadaş olduğunu ve Mardin'e gelen sanatçıların kendisine uğradığını anlatan Aksan, "Onlarda olmayan kasetleri benden temin ediyorlar. Ancak gelinen noktada kira parasını bile çıkartamaz duruma geldim. Mardin'de ben tek kaldım desem yalan olmaz. Ben direnmeye çalışıyorum. Allah razı olsun Selami Şahin Ağabeyim, Mustafa Keser Ağabeyim, Güler Işık Hanım buraya gelip hayranlıkla kendilerinde olmayıp bende olan kasetlerini aldılar. Güler Işık ve Selami Ağabeyim hala sık sık beni arar, halimi hatırımı sorarlar. Mustafa Keser Ağabeyim de aynı şekilde. Ben bu koleksiyonu muhafaza etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'SANATÇILARIMIZIN ANILARINI YAŞATMAK İÇİN MESLEĞİ SÜRDÜRÜYORUM'

Dükkanında 13 bine yakın kaset ve plak olduğunu kaydeden Aksan, şunları söyledi:

"Dükkan ve deponun kirasını bile geçmişte kazandığım parayla ödüyorum ve sırf Türkiye'ye mal olmuş ses sanatçılarının anılarını yaşatmak adına mesleği sürdürüyorum. Türkiye için çok değerli gelip geçmiş sanatçılarımız vardır. Amerika'dan, Fransa'dan özel olarak Mardin'e gelip de birçok sanatçının eserlerini talep edenler var. Eski sanatçılar şimdikiler gibi parasıyla çıkan sanatçılar değil. Bunlar ses tonuyla, gırtlakla, beyinle okuyan sanatçılardı ama şimdi kalmadı. Bakın yıllardır Orhan Gencebay'ın eserleri niye unutulmuyor. İcraatı, notası var. Ne yaptığını bilen, parasıyla değil de beyniyle ve duygularıyla yapmış olduğu bestelerle hala dinleniyor. Rahmetli Zeki Müren unutuldu. İlhan İrem'i internet üzerinden araştırdım. İlhan İrem'in sesiyle birçok hastaları tedavi ediyorlar. Sırf onların geçmişini yaşatmak için duruyorum."DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2020-12-15 08:20:31



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