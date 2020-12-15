PKK'lı terörist, havan mühimmatıyla yakalandı

Müslim SARIYAR/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de polisin PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda havan rampası, dürbünü ve havan mühimmatı ile yakalanan 1 terör örgütü üyesi gözaltına alındı . Teröristin, metropollerde eylem hazırlığında olan örgüt üyelerine silah ve mühimmat sağladığı tespit edildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezindeki bir eve saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu terörist gözaltına alındı. Ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen teröristin kaldığı evde yapılan aramada, 1 havan rampası ve dürbünü, 4 adet 60 mm´lik havan mühimmatı ele geçirildi. Teröristin, metropollerde eylem hazırlığında olan örgüt üyelerine silah ve mühimmat sağladığı belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Müslim SARIYAR
2020-12-15 09:59:21
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