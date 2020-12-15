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PKK'lı terörist, havan mühimmatıyla yakalandı

DHA

PKK'lı terörist, havan mühimmatıyla yakalandı


Müslim SARIYAR/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de polisin PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda havan rampası, dürbünü ve havan mühimmatı ile yakalanan 1 terör örgütü üyesi gözaltına alındı . Teröristin, metropollerde eylem hazırlığında olan örgüt üyelerine silah ve mühimmat sağladığı tespit edildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezindeki bir eve saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu terörist gözaltına alındı. Ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen teröristin kaldığı evde yapılan aramada, 1 havan rampası ve dürbünü, 4 adet 60 mm´lik havan mühimmatı ele geçirildi.  Teröristin, metropollerde eylem hazırlığında olan örgüt üyelerine silah ve mühimmat sağladığı belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Müslim SARIYAR
2020-12-15 09:59:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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