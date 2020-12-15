Mardin Valiliğinden hastayla ilgilenilmediği iddiasına yalanlama

Mardin Valiliği, annesine hastanede bakılmadığı ve üzerinde ilaçlar denendiğini bu nedenle annesinin hayatını kaybettiğini savunan şahsın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Mardin Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, KOAH ve hipertansiyon hastası olan 84 yaşındaki hastanın nefes darlığı şikayeti üzerine Kızıltepe Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğu ve hastanın korona virüs enfeksiyonuna bağlı yayılım tespit edilerek, tedavisine ivedilik ile başlandığı belirtildi. Hastanın, yoğun bakım ortamında tedavisine devam edilmek üzere ambulansla ve doktor eşliğinde Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Kızıltepe Devlet Hastanesi acil servisine başvuran bir hastamızın oğlu tarafından sosyal medya üzerinden dile getirilen, annesiyle ilgilenilmediği, üzerinde ilaçlar denendiği ve bu sebeple annesinin hayatını kaybettiği, ölen annesi için otopsiye izin verilmediği yönündeki iddialar üzerine açıklamaya gerek görülmüştür. Hasta yakınının iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Hastamızın hastaneye getirilişinden itibaren gerekli tüm işlemleri vakit kaybedilmeden gerçekleştirilmiştir ve hastamızın tedavisi devam etmektedir. 13 Aralık Pazar günü saat 18.30’da KOAH ve hipertansiyonu olan 84 yaşındaki hasta, nefes darlığı şikayeti ile 112 acil sağlık hizmetleri ambulansıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi acil servisine getirilmiştir. Akut solunum sıkıntısı olan hastanın derhal tetkikleri yapılmış, korona virüs enfeksiyonuna bağlı yayılım tespit edilmiştir. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Tedavi Protokolü gereğince ilgili ilaçlar ivedilikle verilerek tedavisine başlanmıştır. Yoğun bakım ortamında tedavisine devam edilmek üzere ambulansla ve doktor eşliğinde Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edilen hastamızın tedavisi burada halen devam etmektedir. Hastamıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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