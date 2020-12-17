Midyat'ta taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan ve taş, sopa ile silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Jandarmanın tarafları ayırmak için havaya ateş açtığı olayda 4 kişi, gözaltına alındı.

Olay, Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında, yakınlarının cenazesi sonrası başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taş, sopa ve silahların kullandığı kavgada 2 kişi, yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat

2020-12-17 10:25:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.