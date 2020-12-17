Transit araca çarpan sürücü kaçtı

Mardin’de transit araca çarpan otomobil sürücüsü kaçtı.
Kaza, Mardin’in Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Yolda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü transite çarpıp kaçtı. Yaralının bulunmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.
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