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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de ilk defa laparoskopik yöntemle kalın bağırsak ameliyatı gerçekleştirildi

İHA

Mardin’de ilk defa laparoskopik yöntemle kalın bağırsak ameliyatı gerçekleştirildi

Mardin Devlet Hastanesinde ilk defa laparoskopik yöntemle kalın bağırsak kanseri ameliyatı yapıldı. Hasta, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
Karın ağrısı ve kabızlık şikayetleri ile Mardin Devlet Hastanesine gelen 70 yaşındaki Şeyhmus Akçay’a kalın bağırsak kanseri tanısı koyuldu. Hasta, iltihaplı bağırsak hastalığı ve tümör tespit edilmesi üzerine cerrahi onkoloji doktoru Op. Dr. Şevki Pedük tarafından gerekli tüm tetkikleri yapılıp ameliyata alındı. Ameliyatta kanserli kalın bağırsak dokusunun tamamı çıkarıldı ve hasta sağlığına kavuştu. Ameliyatla ilgili açıklama yapan Op. Dr. Şevki Pedük , Mardin’de ilk defa laparoskopik yöntemle kalın bağırsak kanseri ameliyatı gerçekleştirdiklerini ve ameliyatın başarılı geçmiş olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Op. Dr. Pedük, “Biz burada mide yemek borusu, kolon yani kalın bağırsak kanseri hastalarını tedavi ediyoruz. Hastamız Şeyhmus Bey yaklaşık 10 gün kadar önce karın ağrısı şikayetleri ile tarafımıza başvurdu. Hastayı yatırdık. Gerekli tetkik ve teşhisleri yaptık. Hastamızı değerlendirdik. Hastamızın kalın bağırsağında kötü huylu bir kitle tespit edildi. Bunun üzerine ameliyatını yapmadan önce kolonoskopi işlemi gerçekleştirdik. Gastroenteroloji uzmanlarımızdan Kadri hocamız hastaya kolonoskopi yaptı. Gastroenteroloji cerrahisi uzmanı Op. Dr. Merih Yılmaz ile beraber hastanın ameliyatını kapalı bir yöntem ile gerçekleştirmiş olduk. Kapalı kolon kanseri ameliyatları daha büyük merkezlerde yapılmaktadır. Hastanemizde daha çok açık cerrahi ameliyatlar yapılıyordu. Fakat bu hastamızda kapalı yöntemle ameliyat yapmış olduk. Hastamızı bugün hayırlısı ile taburcu edeceğiz. Mardin Devlet Hastanesinde kapalı kalınbağırsak ilk defa yapılmaktadır. Hastamızı başarı ile ameliyat etmiş olduğumuz için çok mutluyuz. Dün bir hastamıza daha aynı ameliyatı başarı ile gerçekleştirdik. Bundan sonra uygun hastalarda aynı yöntemi uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Kapalı yöntemle ameliyat olan hasta sağlığına kavuştu
Kalın bağırsak kanseri ameliyatı olan Şeyhmus Akçay ise, “Salı günü akşam acayip bir ağrı karnımı bastı. Kendimi zor tutabildim. Ondan sonra çarşamba günü sabah oğlumu çağırdım. Acilen gel beni hastaneye götür dedim. Büyük bir sancım var dedim, getirdi beni. Gereken ilaç ve tedaviyi yaptıktan sonra genel cerraha havale edildim. Ondan sonra genel cerrah servisi müsait olmadığı için ortopedi servisine yattım. Orada tedavimi gördükten sonra Şevki Pedük hocam gelip beni kontrol etti. Onkoloji servisine aldı. Bağırsaklarımı inceledi. Kalın bağırsakta ufak bir tümör gözüktü. Amca seni ameliyata alacağım dedi. Canın sağ olsun dedim. Başka yerde ameliyata gireceğime, İstanbul, Ankara, İzmir’e gideceğime hiç olmazsa kendimi senin ellerine bırakacağım dedim. Tamam dedi ve büyük bir başarı ile operasyonu tamamladı. Allah bütün sağlık ekiplerini var etsin. Allah işlerini rast getirsin. Büyük bir başarı bu. Bütün sağlık ekiplerinden Allah razı olsun. Onlara karşı gelenlere ben de karşı duracağım. Çok büyük bir varlıkla hizmet veriyorlar. Hastalara çok iyi bakıyorlar. Onlara ömür boyu minnettarım. Onlardan Allah razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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