(Düzeltme) Jandarmanın dikkati sahteciliği ortaya çıkardı

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve araması esnasında durdurulan aracın sürücüsünün yabancı sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildi.

Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Midyat ilçesi Gelinkaya Mahallesi'nde icra edilen yol kontrolü esnasında durdurulan aracın sürücüsünden evrakları istendi. Araç sürücüsü N.Y. yabancı ehliyet ibraz etti. Trafik ekiplerince ehliyetin sahte olduğundan şüphelenilmesi üzerine şahıs sorguya alındı. N.Y., sürücü belgesini yaklaşık 5 yıl önce 3 bin lira karşılığında temin ettiğini, sürücü kursu ve sınavına girmediğini itiraf etti. Yabancı sürücü belgesine kriminal inceleme yapılması için el konulurken, N.Y. hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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