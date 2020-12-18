Derik'teki halk pazarı, koranavirüs tedbirleri kapsamında açılmayacak

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde pazartesi günleri kurulan halk pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla ikinci bir duyuruya kadar açılmayacak.
Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde pazartesi günleri kurulan halk pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla ikinci bir duyuruya kadar açılmayacak. Karar, belediye hoparlöründen Türkçe ve Kürtçe anonslarla ilçe halkına duyuruldu. Vatandaşların büyük çoğunluğu, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbiri olumlu karşıladı. Halk pazarı ile ilgili kararın yerinde bir karar olduğunu ifade eden vatandaşlar, salgın bitene kadar bu durumun böyle devam etmesi gerektiğini ve kurallara herkesin uyması gerektiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2020-12-18 11:38:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.